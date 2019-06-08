المنافذ الحدودية: ضبط أجهزة اتصالات وتحديد مواقع بحوزة مسافر كوري في مطار البصرة

2019/06/08 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة المنافذ الحدودية /منفذ مطار البصرة الدولي اليوم السبت، ضبط مسافر اجنبي يحمل الجواز الكوري بحوزته مواد لم يصرح بها

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