الدفاع المدني تكشف عن اسباب حرائق المحاصيل الزراعية

2019/06/08 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

كشفت مديرية الدفاع المدني، السبت، عن اسباب

حوادث حرائق المحاصيل الزراعية، مؤكدة أن عدد الحوادث بلغ ٢٧٢ حادثاً.

وقالت المديرية في بيان تلقى “النور

نيوز” نسخة منه، إن “حوادث حريق المحاصيل الزراعية من تاريخ ٨/٥/٢٠١٩ لغاية

اليوم ٨/٦/٢٠١٩، بلغت ٢٧٢ حادثاً”.

وأضاف أن “اسباب الحوادث هي ٧٤ حادث

عطب اسلاك كهربائية، و٣٥ حادث متعمد، و٢٥ حادث شرارة نار من الحاصودة، و٢٢ حادث عقب

سيكارة، و٣٢ حادث مصدر نار خارجي، و٨٤ حادث يحدد من قبل الادلة الجنائية”.

ولفت البيان الى أن “عدد المساحات

المحترقة من التاريخ اعلاه لغاية يومنا هذا بلغت ٣٧٠٨٦ دونماً”، مشيرة الى أن

“عدد المساحات المنقذة من التاريخ اعلاه لغاية يومنا هذا بلغت ٩٩٢٣٤٤ دونماً”.

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