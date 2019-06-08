2019/06/08 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلماني: عبد المهدي المستفيد الوحيد من الأمر بغداد – وعد الشمري: طالبت قائمة سائرون، أمس السبت، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بالإسراع في تقديم مرشحي الوزارات الأمنية لمواجهة ازدياد نشاطات تنظيم داعش الإرهابي، وحملته مسؤولية تأخير حسم ملف الكابينة الحكومية، وفيما بين أن الأسماء قد حسمت ولم يتبق سوى التصويت عليها في مجلس النواب، ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون: تاخر حسم المرشحين للكابينة الوزارية خرق للدستور ونحمل رئيس الوزراء المسؤولية) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائرون: تاخر حسم المرشحين للكابينة الوزارية خرق للدستور ونحمل رئيس الوزراء المسؤولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).