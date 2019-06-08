الدهلكي: الميليشيات والعصابات المسلحة تفرض سطوتها في ديالى وتقوض الامن

2019/06/08 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب بارسال قوات اليها ديالى ـ الصباح الجديد: دعا النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي امس السبت، القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي إلى إرسال قوات من بغداد إلى ديالى لإنهاء “حالة الفوضى”، معلناً جمع تواقيع لدرج قضية “الانفلات الأمني” في ديالى وبعض المناطق على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس النواب ، فيما حذر ...

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