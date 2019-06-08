الحكيم يدعو الى حفظ حقوق الصابئة واستثمارهم في بناء الدولة

2019/06/08 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: دعا رئيس تحالف الإصلاح والإعمار، السيد عمار الحكيم، الى إستثمار طاقات المكون الصابئي في بناء الدولة.وذكر بيان لمكتبه تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان السيد عمار الحكيم استقبل “رئيس طائفة الصابئة المندائيين ستار جبار حلو، وشكر مشاعره الطيبة وتهانيه بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك”.وأكد السيد عمار الحكيم، “أهمية حفظ ...

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