2019/06/08 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس حسم اللاعب الويلزي غاريث بيل موقفه النهائي من مغادرة ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الحالية حسبما ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية اليوم السبت.وقالت الصحيفة إن غاريث بيل لديه موقفاً حازماً من حيث رغبته في الاستمرار مع ريال مدريد في الموسم المقبل، على الرغم من أن المدرب زين الدين زيدان أوضح علناً

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غاريث بيل يحسم موقفه النهائي من مغادرة ريال مدريد وكالة خطوة برس.

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