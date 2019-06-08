تفجيرات “عيد القيامة” تطيح برئيس مخابرات سريلانكا

2019/06/08 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أقال رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا، رئيس مخابراته الوطنية سيسيرا منديس، بسبب تصريحه بأن الرئيس أبلغ بتحذيرات من تفجيرات وقعت في البلاد في عيد القيامة (الفصح).وفي شهادته أمام البرلمان التي أدلى بها يوم 29 مايو، قال رئيس المخابرات الوطنية إن اجتماعات مجلس الأمن السريلانكي لم تكن منتظمة ما جعل من الصعب حماية الجزيرة […]

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