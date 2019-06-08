عبد المھدي لوزیر خارجية المانيا: ضرورة تنفيذ الاتفاقات الثنائية ووضعها موضع التنفيذ

2019/06/08 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ استقبل رئیس مجلس الوزراء عادل عبد المھدي، يوم السبت، وزیر خارجية جمھوریة المانيا الاتحادية ھایكو ماش والوفد المرافق له .وذكر بيان لمكتبه الاعلامي، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، ان "رئيس الوزراء اعرب عن ارتياحه لتطور العلاقات العراقية الالمانية ولما تم التوصل اليه خلال زيارته الاخيرة الى برلين من اتفاقات اقتصادية وثقافية وامنية وتفاهمات اقليمية ومواصلة محاربة الارهاب ومعالجة آثاره"، مؤكدا ضرورة تنفيذ الاتفاقات الثنائية ووضعها موضع التنفيذ".

واضاف البيان، "اننا مع اي جهد يخدم استقرار المنطقة والعالم، ونعمل على ذلك ونتواصل مع دول الاتحاد الاوربي، ونرسل الوفود والرسائل الى طهران وواشنطن واوربا في هذا الشأن".

ووفق البيان، أبلغ الوزير الالماني الرغبة بتعميق العلاقات خاصةً بعد التوقيع على خارطة طريق لقطاع الكهرباء مع شركة سيمنس ومايمثله هذا الاتفاق من عمل ريادي وداعم لإقبال الشركات الألمانية على الاستثمار في العراق".

وأكد ماش "دعم بلاده لدور العراق المتوازن في المنطقة الذي يزداد اهمية في ظل التطورات الاقليمية والأزمة الراهنة الامريكية الايرانية".

كما اعرب الوزير الالماني عن قلق المانيا البالغ واهتمامها الكبير بإستقرار الأوضاع في المنطقة وعزمه على زيارة طهران خلال الايام المقبلة للتباحث حول هذا الموضوع والتأكيد للمسؤولين الايرانيين على التزام المانيا واوربا بالاتفاق النووي وان اوربا وضعت خطة حول تخفيف العقوبات والتعاملات المالية مع ايران، وانه سيؤكد للايرانيين أهمية الإبقاء على الإتفاق النووي، حسب البيان.

واشار البيان الى، انه "جرى خلال اللقاء استعراض شامل لتطورات الأزمة الاقليمية وتبادل وجهات النظر حولها وموقف العراق ودول الاتحاد الاوربي منها، والتأكيد على ضرورة ادامة الحوارات بين البلدين والتعاون من اجل ايجاد تفاهمات تجنب شعوب المنطقة والعالم تداعيات الأزمة".

وحضر اللقاء وكيل وزير الخارجية وعدد من المستشارين، وسفيرا العراق والمانيا المعتمدان في بغداد وبرلين .



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