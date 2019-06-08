المنافذ الحدودية تعلن ضبط أجهزة اتصالات وتحديد مواقع بحوزة مسافر كوري في مطار البصرة

2019/06/08 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ البصرة

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، منفذ مطار

البصرة الدولي، اليوم السبت، ضبط مسافر اجنبي يحمل الجواز الكوري بحوزته مواد لم يصرح

بها.

وقالت الهيئة في بيان تلقى “النور

نيوز” نسخة منه، انه “تم ضبط اجهزة اتصال نوع (cisco)

عدد (3) المنشأ كندي، وجهاز (Gps)

لتحديد المواقع نوع (trimble)

المنشأ المكسيك عدد (1)”.

واشارت الى “إحالة المضبوطات وفق محضر

اصولي على الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك”.

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