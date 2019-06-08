2019/06/08 | 22:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أوضح المتحدث باسم #العشائر_العربية في #نينوى #مزاحم_الحويت، اليوم السبت، أن أبرياء من أهالي #الموصل يقبعون في سجون المدينة، مع العلم أن «عناصر تنظيم #داعش» يسرحون ويمرحون، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحويت: عناصر «داعش» في الموصل طلقاء.. يستغلون ضباط في علاقات غير شرعية) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحويت: عناصر «داعش» في الموصل طلقاء.. يستغلون ضباط في علاقات غير شرعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).