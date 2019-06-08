تعرف على تفاصيل صفقة هازارد

2019/06/08 | 22:07

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صفقة ايدين هازارد تقدر بـ 100 مليون يورو ثابته + 30 مليون يورو

كمتغيرات تشمل:1) مشاركته في عدد معين من اللقاءات2) تأهل الريال لدوري الأبطال3) فوزه بالكرة الذهبية أو الوصول لأفضل ثلاثي*تشيلسي أرادوا 130 مليون يورو ثابته بدون أي متغيرات في البداية

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