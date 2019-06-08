ضبط اجهزة اتصالات وتحديد مواقع بحوزة مسافر كوري في مطار البصرة

2019/06/08 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت هيئة المنافذ الحدودية مواد غير مصرح بها بحوزة مسافر كوري في مطار البصرة الدولي .وذكر بيان للهيئة انه :” تم ضبط ثلاثة اجهزة اتصال نوع (cisco) كندية المنشأ ، وجهاز (Gps) لتحديد المواقع نوع (trimble) مكسيكي المنشأ “.واضاف انه :” تمت احالة المضبوطات وفق محضر اصولي إلى الجهات القضائية لاتخاذ الاجراءات القانونية […]

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