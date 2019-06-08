2019/06/08 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس نشرت وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت، مقطع فيديو قصيرا يظهر توجيه ضربة جوية مدمرة الى أحد أوكار تنظيم “داعش” في محافظة نينوى.وقالت الوزارة في تعريف أرفقته مع الفيديو إن “القوات العراقية وطائرات التحالف الدولي نفذت، بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة ووفق معلومات استخباراتية دقيقة، غارات جوية استهدفت خلالها أماكن تواجد مقاتلي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



ضربة مدمرة لأحد أوكار “داعش” في نينوى وكالة خطوة برس.

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