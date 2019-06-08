تعرف على مواصفات هاتف “BQ”

2019/06/08 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة استعرضت شركة “BQ” مؤخرا هاتف Magic بمواصفات منافسة، وسعر لا يتجاوز الـ 150 دولارا.ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية لهذا الهاتف: -شاشة OLED، بمقاس 6 بوصات، ودقة عرض (1560/720) بيكسل، تملأ كامل مساحة الواجهة الأمامية للهاتف باستثناء ثقب صغير مخصص للكاميرا الأمامية.– معالج UNISОC SС9863A، ثماني النوى.– معالج رسوميات IMG8322.– […]

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