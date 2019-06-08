بالوثيقة.. الاتصالات ترفض تجديد رخصة لشركة كويتية

2019/06/08 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد:الفرات نيوز} رفض وزير الاتصالات نعيم الربيعي، موافقة الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بتجديد رخضة الشركة الكويتية "كوالتي نت".

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