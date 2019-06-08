ايران تغلق 547 مطعما في طهران فقط لانها تشجع على الفسق

2019/06/08 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الشرطة في طهران حسين رحيمي، إن قوات الأمن أغلقت 547 مؤسسة، وأوقفت 11 شخصا”، لانها تشجع على الفسق والرذيلة

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