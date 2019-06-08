الكشف عن اتفاق مع شركة نقل الطاقة لنصب مكثفات تحسين الفولتية في المثنى

2019/06/08 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- المثنى

اعلن محافظ المثنى أحمد منفي، اليوم السبت عن: الاتفاق مع مدير عام نقل الطاقة الكهربائية في الجنوب زياد علي ومدير عام توزيع كهرباء

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