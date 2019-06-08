طهران: مبيعاتنا من النفط مستمرة بطرق غير قليدية

2019/06/08 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنغنة أن طهران تستخدم طرقا "غير تقليدية" للالتفاف على العقوبات الأمريكية ومواصلة بيع نفطها، وذلك في مقابلة معه نشرت

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