تركيا: 'تحييد' 43 من 'العمال الكردستاني' في شمال العراق

2019/06/08 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت تركيا السبت "تحييد" عشرات من عناصر حزب العمال الكردستاني المحظور في إطار عملية أطلقتها أنقرة في شمال العراق قبل أسبوعين تقريبا.

وقالت وزارة الدفاع في بيان "تم تحييد 43 إرهابيا خلال عملية المخلب التي تواصلت بنجاح على مدى 13 يوما في منطقة هاكورك في شمال العراق".

وأضافت أنه تم تدمير 53 من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة وتخريب 74 كهفا وملجأ كان أفراد الحزب يستخدمونها إلى جانب ضبط أسلحة وذخيرة تابعة للمقاتلين.

وقال وزير الدفاع خلوصي أكار إن العملية ستستمر في المنطقة لحين "تحييد آخر إرهابي".

ويستخدم لفظ تحييد للإشارة إلى حالات القتل أو الإصابة أو الأسر.

وقال حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، ثالث أكبر حزب في البرلمان التركي إن مثل هذه العمليات أثارت أزمات، مضيفا أن عشرات العمليات المماثلة في الماضي لم تسفر عن التوصل لحل.

وفي سياق منفصل أعلنت وزارة الداخلية "تحييد" فردين من حزب العمال الكردستاني، أحدهما في قائمة المطلوبين في تركيا، في إقليم ديار بكر في جنوب شرق البلاد.

وقالت قوات الدرك المحلية إنه تم إلقاء القبض على عضو آخر في الحزب عند نقطة تفتيش مرورية في ديار بكر.

ويتمركز حزب العمال الكردستاني في شمال العراق خاصة في منطقة قنديل الواقعة جنوبي هاكورك.



وقالت أنقرة إن "عملية المخلب" تهدف لتدمير ملاجئ وكهوف يستخدمها الحزب و"تحييد" أفراده.

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