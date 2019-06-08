2019/06/08 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nB4nwH6Gvic

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وفود عشائرية من البو صيدا تسعى لتهدئة مخاوف أهالي قرى البو خنازير) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وفود عشائرية من البو صيدا تسعى لتهدئة مخاوف أهالي قرى البو خنازير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).