2019/06/08 | 22:38

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كوفاسيتش قد يغادر الريال خلال ساعات !

السبت

08

حزيران

2019 :

10:14 pm

29

من الممكن ان تكون ساعات كوفاسيتش معدودة في ريال مدريد حيث مبعوثون

من إنتر ميلان سيسافرون إلى مدريد لإغلاق صفقة انتقاله.

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