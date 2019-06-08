مانشستر سيتي يقترب من ضم جواو كانسيلو

2019/06/08 | 22:38

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أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن جواو كانسيلو، الظهير الأيمن لفريق

يوفنتوس، يقترب من الانتقال إلى مانشستر سيتي في الصيف

الجاري. مانشستر سيتي يريد تدعيم صفوفه باللاعب البرتغالي، بعد المشاكل

الأخيرة مع المدرب ماسيمليانو أليجري، ورغم رحيل ماكس، إلا أن جواو

لايزال هدفًا للنادي الإنجليزي بطلب من بيب جوارديولأ. وأفادت صحيفة "كالشيو ميركاتو" الإيطالية، أن مانشستر سيتي أراد

عرض الظهير الأيمن دانيلو بجانب 40 مليون يورو إلى يوفنتوس، ولايزال

يوفنتوس يفكر في العرض. ومن المتوقع إبرام الصفقة قريبًا لرغبة يوفنتوس في التعاقد مع

أكثر من لاعب آخر، رغم الموسم الجيد الذي قدمه اللاعب مع الفريق.كانسيلو لعب 34 مباراة سجل فيهم هدفًا وصنع 8 أهداف بجميع المسابقات

مع البيانكونيري.

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