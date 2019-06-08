2019/06/08 | 22:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن قيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم السبت، ان وفدا من حزبه متواجد في اربيل من اجل زيارة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والتوصل معه لاتفاق وبعدها المشاركة في مراسم اداء رئيس اقليم كوردستان اليمين القانونية.

وقال عضو قيادة الاتحاد الوطني الكوردستان مصطفى جاورش في تصريح صحفي، ان المكتب السياسي لحزبه ارسل وفدا الى اربيل واوصاه ان يزور اليوم او غدا الديمقراطي ويتوصل معه لاتفاق بشأن الامور الضرورية كون الجانبين قد توصلا سابقا لاتفاقين، مؤ كدا ان الوفد منح كل الصلاحيات اللازمة.

واضاف جاورش ان من الضروري ان الجانبان للاتفاق ومعالجة الامور المتبقية والتوصل، معربا عن تفاؤله للوصول لنتيجة طيبة بهذا الصدد.

وبشأن اختيار محافظ لكركوك، اكد ان الوفد سيتباحث مع الديمقراطي بهذا الصدد وان الوفد له كامل الصلاحيات للاتفاق، من اجل ان يتخلص الناس من القلق، كذلك لمشاركة الاتحاد الوطني في مراسم اداء رئيس الاقليم المنتخب نيجيرفان بارزاني اليمين القانونية رئيسا للاقليم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الوطني يرسل وفدا للاشتراك باليمين الدستورية لبارزاني وتسمية محافظ لكركوك) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الوطني يرسل وفدا للاشتراك باليمين الدستورية لبارزاني وتسمية محافظ لكركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).