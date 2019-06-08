التربية الكوردستانية تشكل لجانا لمراجعة الامتحانات الوزارية بعد شكاوى من عدم وضوحها

2019/06/08 | 22:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدرت اللجنة العليا للامتحانات في وزارة التربية التابعة لحكومة اقليم كوردستان، اليوم السبت، توضيحا بشأن عدم وضوح الاسئلة الامتحانية، مقررة تشكيل لجنة بهذا الصدد وستصدر قراراتها بعد انتهاء الامتحانات.

وجاء في بيان للجنة ورد لشفق نيوز، انها تطالب الطلاب عدم الاستماع الى الدعايات وتهدئة نفوسهم، مبينة انها ستساعد الطلبة في حال حصول اي احتمالات.

وتطرق البيان الى انه تقرر تشكيل لجنة مراجعة مؤلفة من الخبراء وذوي التجربة لكل موضوع تقوم بتهيئة مذكرة حول ملاحظاتهم وارائهم، لافتا الى ان الطلبة الان يواصلون امتحاناتهم لذلك ستقوم اللجنة العليا باصدار القرارا المناسبة في 18 من شهر حزيران الجاري.

واوضح البيان انه تقرر تقديم كافة التسهيلات للطلبة داخل قاعات الامتحانات وتم تغيير الاسئلة من اربع مجاميع الى 26 مجموعة من اجل الا يخسر الطلبة حقوقهم، حسب تعبير بيان اللجنة.

وكان الطلبة قد عبروا عن احتجاجاتهم على الاسئلة قبل العيد الامر الذي اجبر مسؤولي وزارة التربية الكوردستانية على عقد اجتماع عاجل اليوم السبت.

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