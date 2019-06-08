عملية مشتركة للحشد الشعبي والقوات الامنية في جزيرة صلاح الدين

2019/06/08 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية، اليوم السبت، عملية تطهير واسعة في جزيرة صلاح الدين.وذكر بيان لاعلام الحشد , ان قوة مشتركة من الحشد الشعبي والقوات الامنية شرعت، صباح اليوم، بعملية تطهير واسعة انطلقت من محورين ، الأول تمثل في قيادة الحشد في قاطع صلاح الدين واللواء 31 وبمشاركة طيران الجيش “.واضاف […]

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