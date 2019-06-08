2019/06/08 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس تنهال الطلبات على صانع آلة العود الموسيقية، التركي برهان جشني، من مختلف أرجاء العالم، ولا سيما الدول العربية، بعدما اكتسب شهرة عابرة للحدود، إذ لا يمكن أن تكون من عشاق الموسيقى العربية أو التركية دون أن تحب الآلة الوترية الكمثرية الشهيرة ذات التاريخ القديم.ويعمل جشني البالغ من العمر 55 عاما، في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العود الموسيقي..



من العالم العربي وتركيا إلى كافة أنحاء المعمورة وكالة خطوة برس.

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