روحاني واردوغان يتفقان على تسوية الأزمات في دول إسلامية

2019/06/08 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة اتفق الرئيسان الإيراني حسن روحاني، والتركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي جرى اليوم السبت، على تعزيز التعاون والعلاقات بين بلديهما من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.ووصف روحاني، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإيرانية، وتابعته /المعلومة/، العلاقات مع تركيا بأنها “إيجابية وآخذة بالتنامي واستراتيجية”، معربا عن رغبته في توسيع وتوطيد العلاقات […]

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