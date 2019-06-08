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رونالدو يكشف سر تألقه بعمر الـ 34


رونالدو يكشف سر تألقه بعمر الـ 34
2019/06/08 | 22:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- متابعة

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن السر وراء استمراريته بهذا المستوى العالي في كرة الق...

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