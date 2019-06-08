2019/06/08 | 22:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة الجبن مادة غذائية يتناولها معظم الناس في الصباح مع وجبة الفطور وفي أوقات أخرى من اليوم.يعتبر البعض أن الجبن يسبب زيادة الوزن.ولكن هناك فوائد مهمة غير معروفة لهذه المادة الغذائية.يساعد على تخفيض الوزن- في الحقيقة يلاحظ لدى معظم الناس الذين يعانون من السمنة، نقص عنصر الكاليسيوم.وقد بينت نتائج دراسات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على الفوائد الصحية للجبن) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على الفوائد الصحية للجبن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).