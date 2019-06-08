2019/06/08 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت شركة ابل الاعلان في القريب العاجل عن نظام iOS 13 في ايفون وايباد، مع ادخال عدد من التحديثات.وقالت الشركة، ان احدى التحديثات اضافة اللغة الكردية الى نظام التشغيل iOS 13، حيث يسمح التحديث الجديد بالكتابة بـ 38 لغة مختلفة.

ويسكن العراق أكثر من 5 ملايين كردي في اقليم كردستان شمالي البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبل تُضيف لأنظمة هواتفها لغة تهم عراقيين) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبل تُضيف لأنظمة هواتفها لغة تهم عراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).