إحتراق بستانين في الرميثة

2019/06/08 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت مديرية الدفاع المدني في المثنى، اليوم السبت، عن تمكن الفرق التابعة لها من السيطرة على حريقين في بستانين بقضاء الرميثة.

وقال مدير الدفاع المدني في المثنى العميد حمد جاسم في تصريح صحفي، ان الفرق تمكنت من السيطرة على حريقين نشب الأول في بستانين في منطقتي ابو شريش وسيد سلطان".وأشار إلى أن "الحريقين أديا إلى تسجيل خسائر مادية، فيما تم تطويق النيران والحيولة دون توسعها الى البساتين المجاورة والدور القريبة".





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