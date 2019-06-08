مقتل عضوين سابقين بمجلس الشيوخ الأمريكي

2019/06/08 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} عثرت السلطات الأمريكية على جثتي عضوين سابقين بمجلس الشيوخ داخل منزليهما في أوكلاهوما وأركانسو خلال الأسبوع الحالي.

وأفادت اليوم وكالة أنباء بلومبرغ بأنه تم العثور على جوناثان نيكولاس {53 عاما} الذي عمل عضوا بمجلس الشيوخ عن أوكلاهوما لمدة 12 عاما، مقتولا بطلقات نارية في مدينة نورمان، يوم الأربعاء.وأضافت الوكالة أنه كان قد تم العثور على ليندا كولينز سميث {56 عاما} عضوة مجلس الشيوخ عن ولاية أركانسو ميتة، يوم الثلاثاء، داخل منزلها في جريمة قتل محتملة.وذكرت الشرطة أنها تحقق في الحالتين.انتهى

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