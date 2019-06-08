فرنسا والمغرب تعلنان عدم علمهما بصفقة القرن

2019/06/08 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دولية- كلكامش برس؛ أعلن وزيرا الخارجية المغربي والفرنسي، أن بلادهما لا علم لهما بأي خطة أمريكية جديدة للتسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والمعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”.وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المغربي ناصر بوريطة “إذا رأى أحد الخطة الأمريكية فليطلعنا عليها مع الشكر”.وتابع: “يمكنني تأكيد ذلك وخصوصا […]

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