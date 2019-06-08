العالم هونج كونج تستعد لمظاهرات حاشدة الأحد ضد مشروع قانون يتيح تسليم المتهمين للصين

2019/06/08 | 22:52

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قال منظمون للمظاهرات في هونج كونج إنهم يتوقعون خروج نصف مليون شخص على الأقل يوم الأحد للمشاركة في احتجاجات تطالب الحكومة بإلغاء مشروع قانون مقترح

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