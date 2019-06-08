رونالدو يحقق رغبة طفل برتغالي بمعانقته

2019/06/08 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو رغبة طفل بمعانقته خلال وجوده داخل حافلة منتخب بلاده، قبل يوم واحد على مواجهة هولندا في نهائي دوري الأمم الأوروبية.ولاحظ رونالد الطفل وهو يحمل لافتة موجهة له، تحمل عبارة “هل يمكنني معانقتك”؟ وسرعان ما لبى “الدون” طلب الطفل، وأوقف الحافلة قبل أن يصعد المشجع الصغير ويلتقط معه صورة […]

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