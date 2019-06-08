تحذيرات من عودة «داعش» بسبب الخلافات السياسية على المناصب!

2019/06/08 | 23:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق أطلقت جهات سياسية عراقية، اليوم السبت، تحذيرات من عودة تنظيم “داعش” الى #العراق واحتلاله مدن ومحافظات مجدداً، بسبب الصراعات والخلافات السياسية على المناصب في #الدولة_العراقية.وقال نائب […]

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