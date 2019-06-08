السجن 4 سنوات لعراقي في الدنمارك يهرب الاموال ويتاجر بالحشيشة ترجمة صحيفة العراق

2019/06/08 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة Extra Bladet خبرا من محكمة جرائم غسيل الأموال في كوبنهاغن قراراً بالسجن على المتهم ( عباس محمد باقر ) لمدة أربع سنوات ، بتهمة غسيل أموال لحساب عصابات المتجارة بالحشيشة والجريمة بإجمالي مبلغ وقدره 57 مليون كرونة دنماركية ما يعادل 9 مليون دولار امريكي وقال المتحدث باسم الشرطة الدنماركية (اندرس إيميل كرستنسن) بأن المتهم...

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