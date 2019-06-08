رشيد غويلب - قوى اليسار الإيراني ترفض الحرب وتدعو الى حوار غير مشروط

2019/06/08 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب على الرغم من ملاحقتها وحرمانها من النشاط العلنيقوى اليسار الإيراني ترفض الحرب وتدعو الى حوار غير مشروطرشيد غويلبمع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وايران تتسع دائرة الدول التي تبدي استعدادها للتوسط بين الطرفين.فبعد اليابان والكويت والعراق وسلطنة عمان، تريد الحكومة الالمانية ان تدلو بدلوها هي الأخرى.لكن المتطرفين داخل البلدين يعترضون طريق التسوية.أكبر تعبئة عسكريةفي الخ......

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