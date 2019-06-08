حمزة الجواهري - صدير كردستان 600 ألف برميل يوميا وليس 250 ألف

2019/06/08 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حمزة_الجواهري بغداد- 8 حزيران2019كلما أسمعهم يطالبون حكومة إقليم كردستان ب250 ألف برميل يوميا من النفط أستشيط غضبا وأتعجب للتغاضي المتعمد من قبل المسؤولين وأعضاء البرلمان والإعلام بكل أنواعه من أن الإقليم لم يسلم الحكومة الإتحادية عائدات 250 ألف برميل يوميا يصدرها عبر جيهان التركي، وأخيرا تجرأ رئيس مجلس الوزراء وقال لم يسلمنا الإقليم دولارا واحدا من عائدات ال250 ألف برميل يوميا متغاضيا، نعم متغاضيا، عن أن ا......

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