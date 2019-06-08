محافظ نينوى: هناك اتفاق بين بارزاني والفياض بشأني.. وجهات محسوبة على سرايا السلام هربت السكراب خارج المحافظة

2019/06/08 | 23:15

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بغداد اليوم- نينوى

قال محافظ نينوى، منصور المرعيد، السبت (8 حزيران 2019)، إن ملف قضاء سنجار، الذي يشهد خلافات س...





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