العبيدي: نستبعد عودة تنظيم داعش من جديد

2019/06/08 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ استبعد وزير الدفاع الاسبق خالد العبيدي، اليوم السبت، عودة تنظيم داعش الإرهابي من جديد للسيطرة على بعض المناطق، سيما في المحافظات الغربية.وقال العبيدي في تصريح صحفي، إن “تخوف المواطنين من عودة عناصر التنظيم الارهابي ليس بمحله لان القوات الأمنية تعمل بشكل جيد في حماية المواطنين، فضلا عن التعاون بالمعلومات التي يقدم […]

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