ياريح الهاب.. سلم لي على الغياب

2019/06/08 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الزهرة البياتي

قد يوحي العنوان المقتبس للضرورات بأني أعزف على أوتار حزينة لأحبة افتقدناهم وقتياً أو أبدياً..



أحبة باعدتنا عنهم المسافات فاختاروا المنافي بملء إرادتهم

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