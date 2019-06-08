2019/06/08 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز- بعداد

اعتقلت القوات الامنية ، ارهابيا انتحاريا من عصابات داعش الارهابية في مندلي التابعة لقضاء خانقين.





وقال مصدر امني لـ "العهد نيوز، اليوم السبت،

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