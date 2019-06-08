2019/06/08 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/ خطوة برس أفاد مصدر امني، اليوم السبت، بان قوة امنية عثرت على وكر لداعش مواد تفجير وعتاد جنوب ناحية بهرز في ديالى.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “قوة امنية وخلال واجب تفتيش عثرت على وكر لداعش في قرية اللحوم التابعة لبني زيد جنوب ناحية بهرز في ديالى”.واضاف أنه “بعد التفتيش تم العثور بداخل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على وكر لداعش يضم مواد متفجرة في ديالى وكالة خطوة برس.

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