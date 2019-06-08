جهود مكثفة للداخلية المصرية خلال اسبوع

2019/06/08 | 23:32

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

جهود الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية خلال أسبوعفى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون،وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية ..



قامت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى (بكافة محافظات الجمهورية) أسفرت جهودها خلال أسبوع ..



عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

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