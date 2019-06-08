قرية صدام حسين تتحول إلى مدينة “أشباح”

2019/06/08 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ على الرغم من إعلان القوات الأمنية تحرير قرية العوجة الواقعة جنوب مدينة تكريت (مركز محافظة صلاح الدين الشمالية) منذ نهاية عام 2014، إلا أن سكانها ما زالوا ممنوعين من العودة إليها منذ نحو خمس سنوات، ما اضطرهم للنزوح باتجاه محافظات إقليم كردستان، ومناطق عراقية أخرى.ووفقاً لزعماء قبليين وسكان نازحين من القرية […]

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