2019/06/08 | 23:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة المثنى تعلن اتخاذها الاجراءات القانونية في حادثة اطلاق النار على احد المواطنين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع كلكامش برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/08 | 23:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع كلكامش برس.

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