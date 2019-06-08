3 مقالات عن العراق في الصحف العربية يوم الاحد

2019/06/08 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 هل يكون مصير طهران مثل بغداد 2003؟ محمد سيد رصاص الحياة السعودية بين خريف العام 2001 وربيع 2003، أطاح الأميركيون بنظامين كانا على عداوة مع إيران: “طالبان” في أفغانستان ونظام صدام حسين في العراق.لم تكن طهران مرتاحة لما جرى فقط، بل تشاركت مع الأميركيين، من خلال تشجيعها حلفاءها المحليين في البلدين (تحالف الشمال...

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