مسؤول دولي سابق: اتفاق ترامب مع المكسيك انتصار لسياسة “احتجاز الرهائن”

2019/06/08 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قال باسكال لامي المدير العام السابق لمنظمة التجارة العالمية يوم السبت إن اتفاق الهجرة الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المكسيك الأسبوع الماضي بعد تهديده بفرض تعريفات جمركية عقابية يمثل انتصارا لسياسة ”احتجاز الرهائن“ على القواعد الدولية.وتوصلت الولايات المتحدة والمكسيك لاتفاق في ساعة متأخرة من مساء الجمعة لتفادي نشوب حرب

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