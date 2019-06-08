2019/06/08 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت السلطات الأمريكية على جثتي عضوين سابقين بمجلس الشيوخ داخل منزليهما في أوكلاهوما وأركانسو خلال الأسبوع الحالي.وأفادت اليوم وكالة أنباء بلومبرغ بأنه تم العثور على جوناثان نيكولاس {53 عاما} الذي عمل عضوا بمجلس الشيوخ عن أوكلاهوما لمدة 12 عاما، مقتولا بطلقات نارية في مدينة نورمان، يوم الأربعاء.وأضافت الوكالة أنه كان قد تم العثور...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل عضوين بالكونغرس الامريكي رميا بالرصاص) نشر أولاً على موقع (صحيفة العراق الالكترونية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل عضوين بالكونغرس الامريكي رميا بالرصاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صحيفة العراق الالكترونية).